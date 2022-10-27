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Судьбу автостанции «Старый Изборск» решит глава Печорского района

Судьбу автостанции «Старый Изборск» в Печорском районе решит глава муниципалитета. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов, отвечая на обращение на сайте губернатора.

«Реорганизация не подразумевает ликвидацию объекта транспортной инфраструктуры, а предполагает его передачу в муниципальную собственность Печорского района. После передачи на баланс в муниципалитет, решение о дальнейшем функционировании данного объекта возлагается на главу муниципалитета», - заявил Станислав Стармолотов.

Он также отметил, что в деревне Старый Изборск планируется оптимизация объекта транспортной инфраструктуры: «Помещение автостанции представляет собой передвижной вагончик, который выполняет функцию кассы по продаже билетов. Данный объект не соответствует минимальным требованиям к оборудованию автовокзалов и автостанций, одним из которых является наличие десяти мест для сидения в зале ожидания при среднесуточном пассажиропотоке до 250 человек. Ожидание автобуса пассажирами происходит вне автостанции, на расположенном рядом оборудованном остановочном пункте. Таким образом, вне зависимости от существования автостанции, условия для пассажиров в части ожидания автобусов на улице, не изменятся».

Глава профильного комитета отметил, что по штатному расписанию на объекте состоит один сотрудник, на время ежегодных отпусков и временной нетрудоспособности которого автостанция и касса по продаже билетов полностью закрывались. По его словам, в 2021 году период отсутствия сотрудника на рабочем месте составил 100 дней, в 2022 году – 43 дня.

«Жалобы на нефункционирование объекта транспортной инфраструктуры отсутствовали. Ни одного факта задержки рейсов в ситуации, когда билеты продаются водителями "на месте" в период закрытия автостанции, не зафиксировано», - подчеркнул Станислав Стармолотов.

Ранее сообщалось, что жители Изборска за два дня собрали 435 подписей за сохранение автостанции «Старый Изборск» в Печорском районе.