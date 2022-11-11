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Названо число лицензированных перевозчиков в Пскове

По состоянию на 1 ноября лицензию на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и иных лиц автобусами в Пскове имеют 277 субъектов транспортной деятельности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в территориальном отделе Ространснадзора.

В реестр лицензий включено 1 520 транспортных средств.

«Несмотря на достаточно большое количество пролицензированных транспортных средств, на территории города Пскова за истёкший период 2022 года не зарегистрировано ДТП по вине водителей-лицензиатов», - отметили в ведомстве.

В части профилактики нарушений обязательных требований за десять месяцев 2022 года лицензиатам выдали более 500 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.