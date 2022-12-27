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Денис Иванов предложил ввести маршрут №11А для удобства жителей Запсковья

Раздвоить автобусный маршрут №11 для удобства жителей Запсковья предложил депутат Псковской городской Думы по округу №15 Денис Иванов. Идею он озвучил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Такое предложение депутат внёс в связи с обращением жительницы округа. Она отметила, что так как в скором времени, после открытия Троицкого моста, восстановят прежнюю схему движения автобусов, жители Запсковья активно обсуждают судьбу автобусного маршрута до улицы Алтаева.

«Пусть автобус №11 останется на нашем маршруте, тем самым будет охвачен район Алтаева, и для нашего района будет хорошо, и маршрут интересный. От рынка до вокзала потом отремонтируют Яна Фабрициуса, и автобус будет ходить через неё. Оставить у нас один автобус №3 и тем более его продлить - это не выход. Получается не совсем справедливо. На Труда автобусные маршруты №11, 22, 25, 30 все пойдут в центр из одного района, а у нас мало того, что интервалы непонятные у автобуса №3, так ещё и он всего один. Люди не понимают такого», - написала псковичка.

Денис Иванов обратился с данным вопросом в городскую администрацию, где ему ответили, что подобные решения принимаются в автобусном парке. Также он отметил, что реализовать новый маршрут - хорошая идея, но сейчас это, скорее всего, нереально, поэтому он предложил раздвоить маршрут: №11 и №11А.

«№11 будет ходить по старому маршруту, а №11А - по маршруту, который действует сейчас. Людям удобно добираться до поликлиники, также охват района Алтаева будет осуществляться, будет связь с рынком и с центром, с вокзалом», - поделился предложением депутат.

Он также добавил, что для осуществления этой идеи необходимо создать удобное расписание и организовать пробные маршруты на месяц или два, чтобы посмотреть актуальность маршрута и пассажиропоток. Вопрос будет решаться с руководством автопарка.