Денис Иванов предложил ввести маршрут №11А для удобства жителей Запсковья

Раздвоить автобусный маршрут №11 для удобства жителей Запсковья предложил депутат Псковской городской Думы по округу №15 Денис Иванов. Идею он озвучил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
Такое предложение депутат внёс в связи с обращением жительницы округа. Она отметила, что так как в скором времени, после открытия Троицкого моста, восстановят прежнюю схему движения автобусов, жители Запсковья активно обсуждают судьбу автобусного маршрута до улицы Алтаева.
Денис Иванов обратился с данным вопросом в городскую администрацию, где ему ответили, что подобные решения принимаются в автобусном парке. Также он отметил, что реализовать новый маршрут - хорошая идея, но сейчас это, скорее всего, нереально, поэтому он предложил раздвоить маршрут: №11 и №11А.
Он также добавил, что для осуществления этой идеи необходимо создать удобное расписание и организовать пробные маршруты на месяц или два, чтобы посмотреть актуальность маршрута и пассажиропоток. Вопрос будет решаться с руководством автопарка.