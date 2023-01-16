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Цены на услуги такси в России могут вырасти на 20%

Большинство российских таксопарков в 2022 году столкнулись с нехваткой или слишком высокой ценой на запчасти, в связи с чем часть из них не планируют в ближайшее время обновлять парк машин. Рост затрат на содержание авто и их страхование может привести к росту цен на поездки в такси для пассажиров, рассказали «Парламентской газете» в Общественном совете по развитию такси. В Совфеде меж тем придумали, как пересадить клиентов такси на отечественные таксомоторы.

Больше восьмидесяти процентов опрошенных Общественным советом по развитию такси представителей таксопарков по всей стране сообщили о том, что в ушедшем году испытывали проблемы с закупкой автозапчастей. В основном — из-за их высокой цены, но также и из-за дефицита. При этом, по словам экспертов, из-за интенсивной эксплуатации обновлять авто целесообразно раз в три года. Но только 38 процентов из 170 опрошенных представителей таксопарков планируют покупать новые машины в 2023 году, еще 29 процентов сообщили, что точно не будут этого делать, а оставшаяся треть следит за развитием ситуации на авторынке.

Причины, по которым перевозчики не планируют обновлять свои автопарки, те же, что и с запчастями, — их высокая цена и дефицит, объяснила «Парламентской газете» глава Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова. «В текущих экономических реалиях без господдержки высок риск значительного ухудшения технического состояния автомобилей такси в ближайшие два-три года», — сказала она.

В последние годы отрасль бурно росла, поэтому пока парк такси в России — молодой: девяносто процентов машин — не старше пяти лет. В 2023 году внимание перевозчиков будет больше нацелено на отечественное автопроизводство, например, на продукцию «Москвича», добавила эксперт.

В компании «Яндекс», владеющей крупнейшей службой заказа такси в стране, подтвердили сложности с обновлением авто. Проблемы, отметили там, начались еще в пандемию, а в прошлом году усугубились из-за ухода из России крупных автопроизводителей. «Наиболее остро дефицит ощущается в эконом-сегменте, где нужны недорогие, но надежные и ремонтопригодные модели», — сообщили в пресс-службе агрегатора. Там добавили, что ведут переговоры со всеми поставщиками автомобилей, чтобы обеспечить таксопаркам приемлемые условия для закупки и обслуживания машин. Авто приобретаются в том числе в лизинг.