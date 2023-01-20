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Дополнительный автобус отменили в Пыталово из-за схода воды в затопленном тоннеле

Проживающие за железной дорогой в Пыталово вновь могут пользоваться ранее затопленным тоннелем. В связи с этим дополнительный автобус в городе отменяется с 23 января, сообщила глава Пыталовского района Вера Кондратьева в своём Telegram-канале.

Фото: Вера Кондратьева / Telegram

«Уважаемые жители города, проживающие в части города, расположенной за железной дорогой! В связи с уменьшением уровня воды в ручье и вновь появившейся возможностью пользоваться тоннелем, с 23 января отменяются рейсы автобуса до центра и обратно», - написала Вера Кондратьева.

Ранее сообщалось, что тоннель, которым пользовались многие горожане, проживающие за железной дорогой, чтобы попасть в центр города и обратно, затопило. В связи с этим власти запустили дополнительный автобус.