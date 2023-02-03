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Верховный суд разрешил требовать компенсацию за опоздавший автобус

Верховный суд РФ разрешил требовать компенсацию морального вреда за опоздавший или не приехавший автобус, сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам.

Прецедентом стало дело жителя подмосковного Наро-Фоминска, чуть не опоздавшего на поезд из-за задержки автобуса. Истец должен был вечером отправиться с Павелецкого вокзала Москвы на поезде в Воронеж. Он ждал на остановке, но автобус не приехал по расписанию, а следующий рейс, который должен был быть через 40 минут, опоздал. Мужчине пришлось впопыхах добираться до станции на маршрутке и далее ехать на электричке, пишет РИА Новости.

«Из-за вышеперечисленных обстоятельств по вине ответчика истец вынужден был весь путь и до электрички, и в метро проделать бегом с чемоданом в руках. Это заставило истца переживать и волноваться. У истца поднялось давление, он испытал нравственные страдания в связи с боязнью опоздания на поезд и физические страдания, выразившиеся в сильной головной боли из-за переживаний. В медицинские учреждения не мог обратиться из-за риска опоздать на поезд», - сказано в материалах дела.

Он обратился в суд, потребовав компенсации морального вреда в размере 5 тысяч рублей, однако все суды отказывали мужчине, пока дело не дошло до Верховного суда РФ.

Коллегия указала, что перевозчик не вправе без предварительного согласования с уполномоченным органом отменить назначенные по маршруту регулярных перевозок рейсы или изменить расписание движения. Если возникает угроза срыва рейса по эксплуатационной причине, то необходимо «принять меры по оперативному регулированию движения городского транспорта».

«В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по перевозке перевозчик несет ответственность... Если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда», - сказано в определении.

ВС РФ отменил все решения нижестоящих судов и направил дело на новое рассмотрение.