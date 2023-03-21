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Маршруты четырех автобусов скорректируют в Пскове из-за дорожных работ

Маршруты четырех автобусов скорректируют в Пскове из-за дорожных работ, которые пройдут на участках улицы Ипподромной и проспекта Энтузиастов с 3 апреля по 3 июля. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации города.

В связи с временным прекращением движения транспорта на указанных участках с 3 апреля до 3 июля изменяется схема движения автобусов городских маршрутов №25 «Родина – Архив», №5 «Вокзал – Архив» и дачных маршрутов №166 «Псков – Псковитянка» и №138 «Псков – Торошинка» с отправлением от улицы Текстильной.

Автобус маршрута №25 «Родина – Архив» в направлении из поселка Родина на Запсковье после остановки «Мясокомбинат» следует по улице Леона Поземского до сквера Народовластия, далее по улице Труда до улицы Текстильной, далее направо по маршруту. В обратном направлении автобус следует от остановки «Звездная» по улице Труда до сквера Народовластия, далее на улицу Леона Поземского до перекрестка с улицей Ипподромной и далее по маршруту.

Автобус маршрута №5 «Вокзал – Архив» в направлении на Запсковье после остановки «Мясокомбинат» следует по улице Леона Поземского до сквера Народовластия, далее по улице Труда до улицы Текстильной, далее направо по маршруту. В обратном направлении автобус следует от остановки «Звездная» по улице Труда до сквера Народовластия, далее по улице Леона Поземского до перекрестка с улицей Ипподромной и далее по маршруту.

Автобусы дачных маршрутов №166 «Псков – Псковитянка» и №138 «Псков – Торошинка» от улицы Текстильной следуют по улице Труда до сквера Народовластия, далее по улице Леона Поземского до перекрестка с улицей Ипподромной и далее по маршруту. Остановка автобусов на остановочном пункте «Улица Ипподромная» не осуществляется. Вводится остановка «12 школа».