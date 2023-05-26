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АвтоМир / Общественный транспорт

Автобусные перевозчики пожаловались на задержки в подключении к «ЭРА-ГЛОНАСС»

14.06.2023 07:55|ПсковКомментариев: 0

Автобусные перевозчики пожаловались на задержки в подключении навигационного оборудования на своих транспортных средствах к госсистеме «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом говорится в письме ассоциации «Авторесурс» президенту Союза транспортников России и депутату Госдумы Виталию Ефимову.

«Маршрутные такси и автобусы должны быть оборудованы приборами системы «ГЛОНАСС». При заключении договоров с региональными представителями «ГЛОНАСС» на местах, как правило, фигурируют сроки подключения оборудования в 3-5 дней. Однако они постоянно срываются и превращаются в огромные сроки ожидания, иногда до 2-х — 3-х месяцев», — цитируют «Известия» письмо президента «Авторесурса» Андрея Жильцова.

При этом территориальные органы Ространснадзора при проверках транспортных компаний арестовывают не подключенные к «ЭРА-ГЛОНАСС» автобусы и отправляют их на штрафстоянки, в результате чего перевозчики несут убытки, пояснил Жильцов.

Виталий Ефимов подтвердил получение обращения. Он добавил, что займется исследованием этого вопроса, так как сложности есть, но они есть «и по другим техническим средствам».

Оператор госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» — компания «ГЛОНАСС» — отрицает сложности с подключением транспортных средств к системе мониторинга. В Минтрансе РФ сообщили, что подготовили поправки в постановление, которыми будет установлен конкретный срок подключения аппаратуры навигационной связи к системе (в 30 дней).

Теги: #автобусы #ГЛОНАСС
Источник: Псковская Лента Новостей
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