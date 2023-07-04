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Схема движения автобусов по маршруту №14 изменится в Пскове

Схема движения автобусов по маршруту №14 изменится в Пскове с 5 июля. Об этом сообщается на сайте «Псковпассажиравтотранса».

В связи проведением ремонтных работ с 9:00 5 июля до окончания работ закрывается участок дороги на улице Николая Васильева от поворота на Зональное шоссе до дома №67 на улице Николая Васильева.

Объезд будет осуществляться по улице Новгородской и Зональному шоссе.

Исключаются остановочные пункты: «Любятово», «Переулок Псковстроя», «Зональное шоссе» (при следовании в город).

Вводятся временные остановки возле домов №13 и №18 по улице Новгородской и дома №67 по улице Николая Васильева.