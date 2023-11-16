←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Общественный транспорт 16.11.2023 15:550 Расписание утренних рейсов автобуса по маршруту №8А изменили в Пскове 20.11.2023 13:160 Зарплаты сотрудников «Псковпассажиравтотранса» хотят поднять до среднерыночных 16.11.2023 15:550 Расписание утренних рейсов автобуса по маршруту №8А изменили в Пскове 11.11.2023 13:410 Расписание автобусов по маршруту №8 изменилось в Пскове 08.11.2023 17:581 Маршрут автобуса до улицы Венской временно изменится под Псковом 30.10.2023 17:190 Бывший в употреблении автобус планирует закупить «Псковпассажиравтотранс»
 
 
 
 
 
АвтоМир / Общественный транспорт

Зарплаты сотрудников «Псковпассажиравтотранса» хотят поднять до среднерыночных

20.11.2023 13:16|ПсковКомментариев: 0

Зарплаты сотрудников государственного предприятия Псковской области «Псковпассажиравтотранс» планируют поднять до среднерыночных. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов.

«Предприятие, конечно, не разрушалось, но как минимум не развивалось на протяжении нескольких лет. И невозможно щелчком пальца привести все в порядок, - отметил Станислав Стармолотов. - Предприятие показывают стабильную положительную динамику. За два с лишним года они рассчитались со всеми контрагентами по долгам. Они уже начали обращаться за субсидиями на платежеспособность в областной бюджет. Если раньше это было уже конец первого квартала, начало второго, то сейчас предприятие раньше октября даже не заходит. Там есть определенные трудности по налогам, но они тоже решаемы, они платятся, хоть и не сразу. Предприятие развивается. Задержек по зарплате нет никаких».

Он добавил, что положительная динамика говорит об успешной работе команды предприятия — от уборщиц до водителей.

«Видно, что коллектив работает, не нацелен на какие-то волнения и прочее. Понятно, зарплата чуть ниже по рынку, чем в частных компаниях. Но Михаил Юрьевич (Ведерников, губернатор Псковской области — ред.) уже анонсировал, что будет проведена работа по увеличению зарплаты как минимум до среднерыночного уровня, чтобы и молодежь привлекалась побольше», - поделился Станислав Стармолотов.

Он также отметил, что «Псковпассажиравтотранс» заключил договоры с образовательными учреждениями, которые обучают водителей автобусов.

Теги: #Псковпассажиравтотранс #автобусы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Вы бы стали пользоваться тонировкой в машине, если бы отменили все требования к ней?
В опросе приняло участие 9463 человека
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
20.11.2023, 13:580 Станислав Стармолотов: Дорожные подрядчики в этом году отработали очень неплохо 20.11.2023, 13:160 Зарплаты сотрудников «Псковпассажиравтотранса» хотят поднять до среднерыночных 20.11.2023, 13:120 Два человека погибли в ДТП в Псковской области за прошедшую неделю 20.11.2023, 13:090 Какие региональные дороги будут ремонтировать в 2024 году, рассказал Станислав Стармолотов
20.11.2023, 12:440 Станислав Стармолотов: «Псковавтодор» — надежный партнер области 20.11.2023, 12:370 Ремонт дороги Ольша – Велиж – Усвяты – Невель хотят закончить в 2025 году 20.11.2023, 12:250 Станислав Стармолотов: Работы на Северном обходе идут, темпы наращиваются 20.11.2023, 12:150 Укладку верхнего слоя асфальта на псковских дорогах завершили более чем на 90%
20.11.2023, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о финале сезона дорожных работ-2023 и о планах на новый год 20.11.2023, 11:350 В сфере транспорта в 2022 году работали почти 12 тысяч псковичей 20.11.2023, 09:450 Михаил Ведерников поздравил работников и ветеранов транспортной отрасли с профессиональным праздником 19.11.2023, 19:510 Водителя мотоблока насмерть сбила фура в Гдовском районе
19.11.2023, 19:273 Инспекторы ГИБДД прервали путешествие иностранцев по маршруту Дубай – Ереван – Псков – Петербург 19.11.2023, 13:410 «Встал на дыбы»: грузовик не смог проехать под мостом в Псковском области 19.11.2023, 12:271 Пассажир получил смертельные травмы при опрокидывании автомобиля в Пушкиногорском районе 18.11.2023, 14:510 С начала года на дорогах Псковской области в ДТП погибли 54 человека
18.11.2023, 10:500 Безработный невельчанин украл велосипед у пенсионера 17.11.2023, 17:590 Водитель КамАЗа пострадал в результате ДТП в Великолукском районе 17.11.2023, 10:240 Водитель Lada сбил женщину на улице Толстого в Пскове 16.11.2023, 20:200 Свидетелей поджога автомобиля в псковских Борисовичах разыскивает полиция
16.11.2023, 19:400 Юных псковичей приглашают принять участие в конкурсах по ПДД 16.11.2023, 19:110 Более 12 км дороги Пушкинские Горы – Локня ввели в эксплуатацию 16.11.2023, 19:000 Психологически перестроиться на зимний стиль вождения призвали псковичей 16.11.2023, 17:460 Женщина на BMW сбила 4 секции ограждения на улице Юбилейной в Пскове
16.11.2023, 17:380 Водитель ВАЗа сбил женщину на переходе в Пскове 16.11.2023, 16:430 Кроссоверы Jetour продаются в салонах «АвтоТим» в Псковской области 16.11.2023, 15:580 Сбивший двух школьниц в Дедовичах мужчина отправится в тюрьму на 7 лет 16.11.2023, 15:550 Расписание утренних рейсов автобуса по маршруту №8А изменили в Пскове
16.11.2023, 11:280 Светофор не работает на Четырех углах в Пскове 16.11.2023, 11:000 Škoda и ВАЗ не разъехались на проспекте Энтузиастов в Пскове 16.11.2023, 09:580 Движение на участке улицы Народной ограничат в Пскове с 12:00 15.11.2023, 13:540 Очевидцев возгорания автомобиля разыскивают в псковских Борисовичах
15.11.2023, 12:380 Псковские таможенники нашли две старинные книги в багаже любителя русской классики 15.11.2023, 07:001 Владельцы новых европейских авто столкнулись с блокировками 14.11.2023, 21:300 Фотофакт: Работы по строительству Северного обхода продолжаются в Пскове 14.11.2023, 19:300 Запрет движения грузовиков по региональным дорогам временно введут в Стругокрасненском и Плюсском районах
14.11.2023, 17:520 Около 170 км дорог отремонтировано в Псковской области по президентскому нацпроекту БКД 14.11.2023, 14:542 Ремонт улицы Алмазной в Пскове идет с опережением графика почти на 2 года 14.11.2023, 14:211 Стали известны подробности неудачной попытки проскочить четыре полосы на Рижском проспекте в Пскове 13.11.2023, 17:450 «ГорДозор»: Почему в Пскове происходят ДТП? ВИДЕО
13.11.2023, 15:030 Момент столкновения Volkswagen и Renault на Завеличье снял видеорегистратор 13.11.2023, 14:420 В Псковской области полицейские помогли беременной женщине, нуждающейся в экстренной помощи 13.11.2023, 14:270 Volkswagen и Renault столкнулись на Рижском проспекте в Пскове. ФОТО 13.11.2023, 12:360 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Почему в Пскове происходят ДТП?
13.11.2023, 11:225 «Черная пятница»: специальные цены на весь модельный ряд Omoda в Пскове 13.11.2023, 11:110 Три человека погибли на дорогах Псковской области за неделю 13.11.2023, 09:431 «Немного выпивший» водитель устроил ДТП на Крестовском шоссе в Пскове 12.11.2023, 20:400 Светофор упал на перекрестке улиц Коммунальной и Восточной в Пскове
12.11.2023, 18:000 Новая схема движения транспорта начала действовать на пересечении улиц Чудской и Алмазной в  Пскове 11.11.2023, 19:041 Три человека погибли в результате лобового столкновения автомобилей в Пушкиногорском районе 11.11.2023, 18:000 Период закрытия движения транспорта на участке улицы Максима Горького в Пскове продлили до 30 ноября 11.11.2023, 13:410 Расписание автобусов по маршруту №8 изменилось в Пскове
10.11.2023, 18:450 В куньинской деревне оборудуют пешеходный переход через пути после вмешательства прокуратуры 10.11.2023, 17:500 В Псковском районе завершили ремонт семикилометрового участка дороги 10.11.2023, 16:171 Финалистки фестиваля «Мисс и Миссис Псков-2023» выступят с танцем на авто-шоу 10.11.2023, 11:500 Федеральные трассы в Псковской области подготовили к зиме
10.11.2023, 10:320 На дорогах Великих Лук становится меньше проблемных участков 10.11.2023, 09:590 Обновленный мост через реку Лазавица в Великих Луках будет отвечать современным требованиям – администрация 09.11.2023, 19:300 Более 50 километров автомобильной дороги Порхов – Успенье отремонтировали по нацпроекту 09.11.2023, 15:191 ПЛН-ТВ «Автомир»: знакомимся с моделями Geely — новой Tugella и Monjaro
09.11.2023, 10:310 Верхний слой асфальта будут укладывать на улице Алмазной в Пскове с 9 по 11 ноября 08.11.2023, 21:300 Участок федеральной дороги Р-56 перекроют в Порхове 08.11.2023, 17:581 Маршрут автобуса до улицы Венской временно изменится под Псковом 08.11.2023, 07:191 Укладку асфальта на улице Алмазной в Пскове перенесли из-за погоды
08.11.2023, 07:000 Электросамокатчикам светит обязательная страховка 07.11.2023, 21:500 Стать укладчиком асфальтобетона и машинистом экскаватора предлагает «Псковавтодор» 07.11.2023, 20:200 Госдума одобрила законопроект о снятии авто с учета в день его продажи 07.11.2023, 20:100 Получить льготный кредит на автомобиль смогут больше россиян
07.11.2023, 20:000 Движение автотранспорта на участке дороги открыли в Дедовичском районе 07.11.2023, 19:100 Пскович решил «проверить» автомобиль при покупке и сдал его в металлолом 07.11.2023, 17:470 Более 25 человек получили травмы на дорогах Псковской области за неделю 07.11.2023, 17:360 Два автомобиля не разъехались на площади Ленина в Пскове
07.11.2023, 17:061 Владимир Кузь: Камеры на дорогах дисциплинируют водителей 07.11.2023, 16:511 «Подстрочник»: Владимир Папорт о ситуации на дорогах Пскова в межсезонье. ВИДЕО 07.11.2023, 16:250 Двух пешеходов сбили автомобили в Пскове 6 ноября 07.11.2023, 15:570 Три пешехода погибли на дорогах Пскова с начала года
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.