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Зарплаты сотрудников «Псковпассажиравтотранса» хотят поднять до среднерыночных

Зарплаты сотрудников государственного предприятия Псковской области «Псковпассажиравтотранс» планируют поднять до среднерыночных. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов.

«Предприятие, конечно, не разрушалось, но как минимум не развивалось на протяжении нескольких лет. И невозможно щелчком пальца привести все в порядок, - отметил Станислав Стармолотов. - Предприятие показывают стабильную положительную динамику. За два с лишним года они рассчитались со всеми контрагентами по долгам. Они уже начали обращаться за субсидиями на платежеспособность в областной бюджет. Если раньше это было уже конец первого квартала, начало второго, то сейчас предприятие раньше октября даже не заходит. Там есть определенные трудности по налогам, но они тоже решаемы, они платятся, хоть и не сразу. Предприятие развивается. Задержек по зарплате нет никаких».

Он добавил, что положительная динамика говорит об успешной работе команды предприятия — от уборщиц до водителей.

«Видно, что коллектив работает, не нацелен на какие-то волнения и прочее. Понятно, зарплата чуть ниже по рынку, чем в частных компаниях. Но Михаил Юрьевич (Ведерников, губернатор Псковской области — ред.) уже анонсировал, что будет проведена работа по увеличению зарплаты как минимум до среднерыночного уровня, чтобы и молодежь привлекалась побольше», - поделился Станислав Стармолотов.

Он также отметил, что «Псковпассажиравтотранс» заключил договоры с образовательными учреждениями, которые обучают водителей автобусов.