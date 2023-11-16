Зарплаты сотрудников «Псковпассажиравтотранса» хотят поднять до среднерыночных

Зарплаты сотрудников государственного предприятия Псковской области «Псковпассажиравтотранс» планируют поднять до среднерыночных. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов.
Он добавил, что положительная динамика говорит об успешной работе команды предприятия — от уборщиц до водителей.
«Видно, что коллектив работает, не нацелен на какие-то волнения и прочее. Понятно, зарплата чуть ниже по рынку, чем в частных компаниях. Но Михаил Юрьевич (Ведерников, губернатор Псковской области — ред.) уже анонсировал, что будет проведена работа по увеличению зарплаты как минимум до среднерыночного уровня, чтобы и молодежь привлекалась побольше», - поделился Станислав Стармолотов.
Он также отметил, что «Псковпассажиравтотранс» заключил договоры с образовательными учреждениями, которые обучают водителей автобусов.