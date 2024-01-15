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АвтоМир / Общественный транспорт

«ГорДозор»: Полные карманы. ВИДЕО

15.01.2024 13:47|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «ГорДозор», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 15 января.

На прошедшем перед Новым годом заседании комиссии по безопасности дорожного движения комитетом по транспорту обсуждался вопрос о нецелесообразности обустройства заездных карманов для общественного транспорта. Большинство членов комиссии пришли к выводу, что карманы на остановках для общественного транспорта необходимы.

Ведущие программы «ГорДозор» Николай Мельков и Александр Елисеев решили разобраться, что говорят о карманах не члены комиссии, а нормативы, а заодно обсудить, как наличие и отсутствие карманов влияет на пропускную способность и развитие общественного транспорта.

Теги: #ПЛН FM #ГорДозор
Источник: Псковская Лента Новостей
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