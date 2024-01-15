АвтоМир / Общественный транспорт

«ГорДозор»: Полные карманы. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «ГорДозор», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 15 января.

На прошедшем перед Новым годом заседании комиссии по безопасности дорожного движения комитетом по транспорту обсуждался вопрос о нецелесообразности обустройства заездных карманов для общественного транспорта. Большинство членов комиссии пришли к выводу, что карманы на остановках для общественного транспорта необходимы.

Ведущие программы «ГорДозор» Николай Мельков и Александр Елисеев решили разобраться, что говорят о карманах не члены комиссии, а нормативы, а заодно обсудить, как наличие и отсутствие карманов влияет на пропускную способность и развитие общественного транспорта.