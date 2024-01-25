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В Псковской области запустят проект по видеофиксации нарушений ПДД из общественного транспорта

Реализацию на территории Псковской области проектов в сферах энергосбережения, туризма и безопасности губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с управляющим директором ПАО «Мегафон» по развитию национальных проектов территорий «Столица» и «Северо-Запад» Натальей Сибиревой. Рабочая встреча прошла в среду, 24 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Особое внимание Михаил Ведерников и Наталья Сибирева уделили возможностям развития проектов, направленных на обеспечение безопасности дорожной обстановки. Так, в регионе при поддержке компании уже установлены и успешно функционируют 50 комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения.

Еще один совместный проект автоматического контроля нарушений правил дорожного движения только готовится к запуску. Новые системы видеонаблюдения планируется установить в общественном транспорте. Мобильные комплексы будут вести мониторинг дорожной ситуации, фиксацию нарушений правил остановки и стоянки, распознавание номеров и проверку транспортных средств по различным базам данных. Данные с устройств специалисты ГИБДД УМВД смогут получать в режиме реального времени.

Глава региона назвал проект крайне интересным и актуальным и сообщил, что регион возьмет для тестового использования шесть таких комплексов. По его словам, это позволит на двух пересекающихся, дополняющих друг друга маршрутах выстроить законченную систему мониторинга дорожной обстановки. В случае успешной реализации пилотного проекта установка подобных технических устройств на пассажирский транспорт будет продолжена.

«У нас с Мегафоном давние и достаточно продуктивные отношения. Компания является стратегическим партнером Псковской области по самым разным спектрам», — отметил губернатор и выразил уверенность в дальнейшем конструктивном партнерстве.