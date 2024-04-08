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С Запсковья на Завеличье: о новых автобусных маршрутах

Относительно недавно автобус №25, связывающий Запсковье и Завеличье, к радости многих псковичей снова стал следовать по Рижскому проспекту. А через Овсище пустили новый городской маршрут - №21. Он тоже соединяет эти два исторических района Пскова.

Об этом и других новых направлениях движения в рамках городской автобусной сети Псковская Лента Новостей узнала в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Все на Завеличье

С 1 апреля с дальнего Завеличья на Запсковье и в обратном направлении можно добраться на новом автобусном маршруте №21. Автобус по направлению «улица Рокоссовского – улица Звездная» ходит ежедневно. Протяженность маршрута № 21 составляет 18,3 км: 9,6 км в прямом направлении и 8,7км — в обратном.

Маршрут проходит через Запсковье, Старое Запсковье, Овсище и Завеличье. Обслуживают рейс два автобуса. Средний интервал движения составляет 36 минут.

Остановочные пункты: ул. Рокоссовского, улица Печорская, Торговый дом, Коммунальная улица, Алмазная улица, улица Ижорского Батальона, Чудская улица, Льнокомбинат, Мясокомбинат, улица Александра Невского, улица Олега Кошевого, улица Волкова, Школа № 12, улица Белинского, Текстильная улица, Областная ГИБДД, Силово-Медведово, 12-й микрорайон, Звёздная улица.

Чуть ранее, 4 марта, был запущен еще один маршрут №26, связавший Запсковье и Завеличье, но проходящий по другой части города — в районе железнодорожного вокзала.



Остановочные пункты: Виадук, Речная улица, Зеленхоз, Групповые котельные, Инженерная улица, Поликлиника № 3, Силово-Медведово, 12-й микрорайон, Звездная улица, Сквер Пограничников, Школа № 12, улица Волкова, площадь Ленина, Петровская улица, Маяк, Рижский проспект, улица Достовалова.

Протяженность маршрута «Вокзал – УЛК» составляет 24,1 км: 12 км - в прямом направлении и почти столько же - в обратном. Рейс обслуживает один автобус. Интервал движения - 1 час 30 минут.

«Обслуживают маршруты автобусы большого класса в городском исполнении, в том числе новые НЕФАЗ и автобусы на газомоторном топливе ЛИАЗ. Подача транспортных средств большого класса или особо большого класса осуществляется подрядчиком ГППО «Псковпассажиравтотранс» по указанным маршрутам исходя из дорожно-транспортной обстановки в городе с учетом потенциального пассажиропотока в часы пик»,- отметили в комитете по транспорту.

Через Архив?

По словам и.о. председателя комитета Станислава Стармолотова, оба маршрута разработаны с учетом обращений жителей города Пскова. Однако у пользователей услуги уже есть замечания и предложения.

Например, «пустить хотя бы один маршрут из двух новых через остановки «Архив» или «Алтаева». «Через Звëздную все автобусы едут: и 30-й, и 25-й, и 22-й, и 11-й, и 5-й, и 23-й. Как-то обидно и несправедливо, не кажется ли?»,- оставила комментарий в ВК-сообществе «Псковпассажиравтотранса» одна из горожанок.



«Полностью согласна, нужно удлинить немного маршруты и 21-й пустить через «Архив», 26-й - через «Алтаева» и «Архив». А то совсем район Новосёлов - Алтаева - Инженерная забросили», - поддержал другой комментатор.



«Отобрали от Новоселов-Алтаева 30-й маршрут в пользу новостроек, так хоть этот новый маршрут сделайте с заходом на Архив! И 11-й теперь стал ненадежным: то «дырка» в расписании, то просто не приходит», - добавляет еще один участник обсуждения.

В ответ представитель «Псковпассажиравтотранса» отмечает, что по этим улицам проходят маршруты №№11, 22, 5, 25. При этом добавлю, что все перечисленные направления разные, в том числе, проходящие по главным артериям Завеличья - Коммунальной и Рижскому проспекту. Кроме того, через Архив ходит и всем известная маршрутка частного перевозчика - №55, интервал движения которой всего 12-15 минут. Этот рейс соединяет Запсковье и район торговых центров на Завеличье и проходит через Овсище.

Поэтому, действительно, логичнее отправлять новые рейсы по объездной дороге. За счет этого добраться из условной точки А в точку Б будет быстрее. Также автобусы этих маршрутов не будут затруднять движение по ул. Новоселов, по которой и так в связи с односторонним движением, проезд затруднителен.

А вот запрос на продление графика выполнения рейса №26 справедлив. Одна из подписчиц ВК-сообщества «Псковпассажиравтотранса» просит, чтобы «вечером от Силово-Медведово автобус отправлялся где-нибудь в 21.10». Но, к сожалению, по словам представителя комитета по транспорту, решить этот вопрос «пока не получится»: «Расписание с 6:50 до 19:50. Водители больше не могут работать даже с обедами. Дополнительных водителей нет».

Маршруты без изменений

Были предложения от пассажиров и об изменении уже существующих маршрутов. Так, например, жителей СНТ Пристань просили продлить маршрут № 8А от Большой Гоголёвки до Балтийской улицы, а маршрут №5 - до Пристани, поскольку «дачи, особенно летом, очень населены людьми». Пока эти маршруты меняться не будут.

«Автобус маршрута № 8А следует через центр города и имеет свою протяженность и график движения. У жителей любого микрорайона есть возможность воспользоваться данным маршрутом, совершив пересадку. Изменение расписания указанного маршрута увеличит время рейса в пути примерно на 45 минут и приведет к сокращению количества рейсов», - аргументировали решение в комитете.



Также не планируется и «дополнительный городской маршрут до Пристани». В комитете пояснили, что при рассмотрении необходимости открытия новых маршрутов учитывается, в первую очередь, отсутствие связанности между микрорайонами, а также необходимость обеспечения транспортной доступности социальных объектов, как это было в случае с 26-м маршрутом, когда необходимо было обеспечить доступность УЛК и областной инфекционной клинической больницы.

«В настоящее время открытие новых маршрутов не рассматривается. Возможна корректировка расписания новых маршрутов после анализа на них пассажиропотока», - подчеркнули в комитете.

Комитет по транспорту и «Псковпассажиравтотранс» поддерживают обратную связь с пассажирами. Обратиться с вопросом или предложением можно как через их официальные страницы в социальных сетях, так и через систему «Госуслуги. Решаем Вместе». Также получить официальный ответ можно, направив запрос в интернет-приемную правительства Псковской области и органов исполнительной власти Псковской области.

Светлана Синцова