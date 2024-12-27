Повышение тарифов на проезд в общественном транспорте ожидается в Псковской области

Тарифы на проезд планируют увеличить в Псковской области, сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).
«Пока я даже не могу назвать месяц, но повышение будет незначительное и не по всем направлениям. Думаю, в Пскове мы все-таки будем его повышать, а дальше будет видно», - отметил Станислав Стармолотов.
Председатель профильного комитета добавил, что повышение связано с необходимостью продолжать обновления автопарка, подорожанием топлива.
Напомним, ранее подорожание проезда в общественном транспорте Пскова и Псковской области произошло 1 октября.