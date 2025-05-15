«Дневной дозор»: Оправдан ли резкий рост цен на проезд в автобусах Пскова?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему повышения цен на проезд в общественном транспорте в Пскове. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).
В Пскове с 11 мая резко повысились цены на проезд в общественном транспорте. Тарифы на проезд пассажиров и провоз багажа по регулярным муниципальным автобусным маршрутам города Пскова, обслуживаемым «Псковпассажиравтотрансом», увеличились до 44 рублей.
Руководство автотранспортного предприятия уверяет, что это необходимая мера для модернизации парка автобусов, чтобы они соответствовали требованиям безопасности. С этим, казалось бы, нельзя не согласиться, мы помним, что не так давно «Псковпассажиравтотранс» пребывал в состоянии жесткого кризиса и спасся от банкротства только благодаря вмешательству региональных властей и дополнительному финансированию.
Тем не менее не все горожане согласны с тем, что произошел существенный рост стоимости проезда. С высказыванием горожан по поводу повышения можно познакомиться в социальных сетях. Есть те, кто понимает: рост тарифов — необходимое зло. Предприятию необходимо выплачивать заработную плату сотрудникам и покрывать затраты на перевозки, а стоимость того же топлива растет регулярно. И если не повышать стоимость проезда, предприятие может уйти в банкротство и прекратить работу. В южной столице области — Великих Луках — в свое время так и произошло. Уже много лет рынок перевозки в городе поделен маршрутчиками.
Но есть и те псковичи, кто выражает недовольство, мол, и так зарплаты у горожан традиционно невелики, не все они индексируются в должном объеме и регулярно. В результате, чтобы доехать до работы и заработать на хлеб насущный, придется платить существенно дороже.
В сегодняшнем выпуске программы «Дневной дозор» мы с нашими собеседниками решили разобраться: с чем связано повышение тарифа за проезд в общественном транспорте? Поможет ли новый тариф повысить качество услуг по перевозке пассажиров? Стоит ли ждать нового повышения тарифа, если да, то когда?
Еще в конце марта в эфире радио «ПЛН FM» руководитель регионального комитета по транспорту Станислав Стармолотов анонсировал повышение тарифов на проезд в общественном транспорте, но тогда конкретных цен и дат озвучено не было.
Председатель комитета по тарифам и энергетике Псковской области Елена Пилипенко считает, что повышение тарифов на проезд в общественном транспорте дает предприятию «Псковпассажиравтотранс» определенный задел прочности. Но только на какое-то время, ведь все зависит от инфляции, поэтому и спрогнозировать последующий рост тарифов не представляется возможным. Также Елена Пилипенко сообщила, как рассчитывался новый тариф на проезд в Пскове.
Заместитель председателя Псковского областного Собрания, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков достаточно высоко оценивает работу «Псковпассажиравтотранса», да и жалоб от населения по поводу работы городского транспорта не поступало.
По мнению председателя регионального отделения «Партии пенсионеров» Михаила Иванова, люди уже смирились с тем, что цены растут на все. Поэтому и большого количества недовольных среди пассажиров общественного транспорта мы не увидим.
Председатель Псковской областной организации профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Василий Дворниченко считает, что любые возмущения по поводу роста стоимости проезда - излишни. «Псковпассажиравтотранс» и областной комитет по тарифам приняли решение повысить тарифы потому, что для этого есть объективные основания.
Экс-секретарь Псковского обкома КПРФ, руководитель Псковского регионального отделения общественной организации «Дети войны» Александр Ножка крайне недоволен ситуацией с повышением цен на проезд в общественном транспорте и считает это решение неправильным.
Мнения наших собеседников сегодня разделились. Кто-то считает, что ничего сверхъестественного не произошло, тариф повысили оправданно, чтобы «Псковпассажиравтотранс» мог и дальше работать на благо общество. Другие наши собеседники - крайне возмущены сложившейся ситуацией и считают, что рост тарифов на перевозку — может стать непосильной ношей для малообеспеченных категорий граждан и привести к снижению спроса на городской транспорт. Увеличит ли рост стоимости билета на автобус доходы автотранспортного предприятия, поможет ли ему «оставаться на плаву», или, напротив, горожане из-за высокой стоимости проезда пересядут на самокаты и такси, начнут больше ходить пешком — покажет время.
Напомним, на сайте Псковской Ленты Новостей проходит опрос на тему: Будете ли вы выбирать альтернативные способы передвижения на фоне подорожания проезда в автобусах?
Александра Братчикова