АвтоМир / Общественный транспорт

«Дневной дозор»: Оправдан ли резкий рост цен на проезд в автобусах Пскова?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему повышения цен на проезд в общественном транспорте в Пскове. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

В Пскове с 11 мая резко повысились цены на проезд в общественном транспорте. Тарифы на проезд пассажиров и провоз багажа по регулярным муниципальным автобусным маршрутам города Пскова, обслуживаемым «Псковпассажиравтотрансом», увеличились до 44 рублей.

Смотрите также Стоимость проезда в псковских автобусах выросла до 44 рублей

Руководство автотранспортного предприятия уверяет, что это необходимая мера для модернизации парка автобусов, чтобы они соответствовали требованиям безопасности. С этим, казалось бы, нельзя не согласиться, мы помним, что не так давно «Псковпассажиравтотранс» пребывал в состоянии жесткого кризиса и спасся от банкротства только благодаря вмешательству региональных властей и дополнительному финансированию.

Тем не менее не все горожане согласны с тем, что произошел существенный рост стоимости проезда. С высказыванием горожан по поводу повышения можно познакомиться в социальных сетях. Есть те, кто понимает: рост тарифов — необходимое зло. Предприятию необходимо выплачивать заработную плату сотрудникам и покрывать затраты на перевозки, а стоимость того же топлива растет регулярно. И если не повышать стоимость проезда, предприятие может уйти в банкротство и прекратить работу. В южной столице области — Великих Луках — в свое время так и произошло. Уже много лет рынок перевозки в городе поделен маршрутчиками.

Смотрите также В псковских маршрутках с 11 мая подорожает проезд

Но есть и те псковичи, кто выражает недовольство, мол, и так зарплаты у горожан традиционно невелики, не все они индексируются в должном объеме и регулярно. В результате, чтобы доехать до работы и заработать на хлеб насущный, придется платить существенно дороже.

В сегодняшнем выпуске программы «Дневной дозор» мы с нашими собеседниками решили разобраться: с чем связано повышение тарифа за проезд в общественном транспорте? Поможет ли новый тариф повысить качество услуг по перевозке пассажиров? Стоит ли ждать нового повышения тарифа, если да, то когда?

Еще в конце марта в эфире радио «ПЛН FM» руководитель регионального комитета по транспорту Станислав Стармолотов анонсировал повышение тарифов на проезд в общественном транспорте, но тогда конкретных цен и дат озвучено не было.

«Еще раз хочу напомнить, что нынешний расчетный тариф, который применяется предприятиям, конечно же, существенно ниже, чем нормативный, который бы покрыл все его затраты и потребности. В связи с этим достаточно большое количество финансирования выделяется из областного бюджета. То есть предприятие на свою жизнь самостоятельно заработать пока не может. В течение года ожидается незначительное увеличение, но не во всех сферах, поскольку у нас рост происходит по определённым направлениям. Это касается города Пскова, его окрестностей и междугородних перевозок».

Председатель комитета по тарифам и энергетике Псковской области Елена Пилипенко считает, что повышение тарифов на проезд в общественном транспорте дает предприятию «Псковпассажиравтотранс» определенный задел прочности. Но только на какое-то время, ведь все зависит от инфляции, поэтому и спрогнозировать последующий рост тарифов не представляется возможным. Также Елена Пилипенко сообщила, как рассчитывался новый тариф на проезд в Пскове.

«В комитет обратилось государственное предприятие "Псковпассажиравтотранс" с заявлением о пересмотре тарифа на перевозки пассажиров в границах города Пскова. Изменение тарифа обусловлено, прежде всего, инфляционными процессами, снижением пассажиропотока на предприятии, ростом цен на топливо и материалы. Все мы осознаем, что расходы предприятия значительны. Основную часть составляют затраты на топливо, смазочные и эксплуатационные материалы, а также на ремонт. В общую сумму расходов входят зарплаты водителей и кондукторов, страховые взносы, износ и ремонт шин, техническое обслуживание и ремонт техники. Поэтому последний раз у нас тариф пересматривался в октябре 2024 года, он составлял 38 рублей. Предприятие заявилось на тариф 44 рубля. Экономический тариф был подтвержден, соответственно, приказом он был установлен. Введен в действие он 11 мая».

Заместитель председателя Псковского областного Собрания, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков достаточно высоко оценивает работу «Псковпассажиравтотранса», да и жалоб от населения по поводу работы городского транспорта не поступало.

«Мне не поступало никаких жалоб от избирателей. К тому же, в Пскове достаточно много частного транспорта. Очень хорошо развита работа службы такси. Поэтому автобусы со своей задачей справляются. Насколько эффективна работа Пскова с "Псковпассажиравтотрансом", это другой вопрос, потому что убытки, которые формирует само предприятие, каждый год нарастают. То, что подняли тариф, это, наверное, вынужденная мера. Потому что надо неким образом убытки сокращать и повышать эффективность работы данного предприятия. Но, опять же, финансировать из бюджета постоянно все расходы коммерческого предприятия, а "Псковпассажиравтотранс" является коммерческим предприятием, не совсем правильно. Бюджет не должен этого делать. Поэтому повышение тарифов — мера вынужденная. Мы видим, что стоимость топлива, заработные платы самих водителей на предприятиях растут. Поэтому это необходимо было делать».

По мнению председателя регионального отделения «Партии пенсионеров» Михаила Иванова, люди уже смирились с тем, что цены растут на все. Поэтому и большого количества недовольных среди пассажиров общественного транспорта мы не увидим.

«Сейчас всё дорожает. Но запретить человеку путешествовать нельзя. Вероятно, люди будут брать деньги из других статей расходов, чтобы куда-то съездить. Постоянное проживание на одном месте невозможно. Человек должен двигаться. Это естественно. Повышение цен всегда сказывается на уровне жизни, и это особенно заметно по пенсиям. Сегодня на них уже нельзя купить то, что раньше можно было приобрести без труда. Кроме того, растут цены на бензин и электроэнергию. С 1 июля ожидается очередное повышение тарифов. Ситуация, когда цены только поднимаются, но не снижаются, напоминает систему "Ниппель". Цены поднимаются, а назад не скатываются».

Смотрите также С июля в Псковской области начнет действовать новый тариф на газ

Председатель Псковской областной организации профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Василий Дворниченко считает, что любые возмущения по поводу роста стоимости проезда - излишни. «Псковпассажиравтотранс» и областной комитет по тарифам приняли решение повысить тарифы потому, что для этого есть объективные основания.

«Решение принимает правительственная комиссия, а не "Псковпассажиравтотранс" и комитет по транспорту. Это они рассчитали по методике комиссии автотранспорта. Недовольство всегда будет. Любое изменение в большую сторону вызывает недовольство. Посмотрите, что происходит в магазинах: цены растут. Например, картошка, которая раньше стоила 60 рублей, теперь стоит 120. Это и вызывает недовольство. То же самое происходит и с другими товарами: топливо дорожает, цены на запчасти увеличиваются».

Экс-секретарь Псковского обкома КПРФ, руководитель Псковского регионального отделения общественной организации «Дети войны» Александр Ножка крайне недоволен ситуацией с повышением цен на проезд в общественном транспорте и считает это решение неправильным.

«Я крайне недоволен этим повышением цен. Качество обслуживания ухудшилось, а цены растут. Автобусы ходят реже, люди подолгу стоят на остановках, а тарифы только увеличиваются. У населения действительно не хватает денег на лекарства и другие необходимые вещи. Цены на транспорт только усугубляют ситуацию. Пенсионерам же приходится выбирать между пешими прогулками и общественным транспортом. Другого выбора у них нет, ведь на такси они не смогут передвигаться постоянно. Это проблема. И я не понимаю, почему правительство не обращает внимания на то, что происходит в нашей области. Они не замечают, что некоторые вещи растут в цене? Они что, не видят, действительно, какие пенсии у людей?»

Мнения наших собеседников сегодня разделились. Кто-то считает, что ничего сверхъестественного не произошло, тариф повысили оправданно, чтобы «Псковпассажиравтотранс» мог и дальше работать на благо общество. Другие наши собеседники - крайне возмущены сложившейся ситуацией и считают, что рост тарифов на перевозку — может стать непосильной ношей для малообеспеченных категорий граждан и привести к снижению спроса на городской транспорт. Увеличит ли рост стоимости билета на автобус доходы автотранспортного предприятия, поможет ли ему «оставаться на плаву», или, напротив, горожане из-за высокой стоимости проезда пересядут на самокаты и такси, начнут больше ходить пешком — покажет время.

Напомним, на сайте Псковской Ленты Новостей проходит опрос на тему: Будете ли вы выбирать альтернативные способы передвижения на фоне подорожания проезда в автобусах?

Александра Братчикова