Запретить принудительную высадку пенсионеров из транспорта хотят в России

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду») направила обращение министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с предложением запретить принудительно высаживать из автобусов, троллейбусов и трамваев пенсионеров старше 75 лет, следующих без сопровождающего лица, если они не подтвердили оплату проезда или наличие права на льготный проезд..

«Мной готовятся поправки в действующее законодательство, в соответствии с которыми будет установлен запрет на принудительную высадку из автобуса, трамвая или троллейбуса пенсионеров старше 75 лет, следующих без сопровождающего лица, в случае, если они не подтвердили оплату проезда или наличие права на льготный проезд», — сказано в письме.

В обращении Лантратова напомнила, что действующим законодательством установлен запрет на принудительную высадку из транспорта детей, не достигших 16 лет, а также инвалидов первой группы, следующих без сопровождающих лиц и не подтвердивших оплату проезда либо право на льготный проезд. Она отметила, что подобная законодательная защита должна распространяться и на другие категории граждан, находящихся в уязвимом положении, в частности, на пожилых людей, пишет РИА Новости.

Принятие данной инициативы, по мнению депутата, позволит обеспечить дополнительную защиту прав и интересов пожилых граждан, повысить уровень их социальной защищенности и предотвратить ситуации, создающие риски для их жизни и здоровья.

«Особенно актуально об этом говорить накануне Международного дня пожилых людей. Данная мера станет реальной заботой о наших бабушках и дедушках, за которых мы все очень переживаем», — сказала политик.