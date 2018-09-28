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Псковичам напоминают, как двигаться по городу на сигвеях и гироскутерах

Псковичам напоминают, как двигаться по городу на сигвеях, гироскутерах и моноколесах. С точки зрения Правил дорожного движения лица, использующие роликовые коньки, самокаты, сигвеи, гироскутеры, моноколеса, являются пешеходами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Все большую популярность среди молодежи приобретают такие современные средства передвижения, как сигвеи, гироскутеры, моноколеса. Движение на подобном двухколесном самобалансирующем устройстве даже взрослым кажется чудом. И им хотят обладать все больше детей и подростков. Данные средства передвижения имеют электрический двигатель, различную мощность и позволяют быстро передвигаться», - отмечают в ведомстве.

ГИБДД напоминает:

При использовании сигвеев, гироскутеров, моноколес следует руководствоваться теми же требованиями и правовыми нормами, что и пешеходы.

Кататься на данных устройствах необходимо в защитном шлеме, налокотниках и наколенниках. Это обезопасит ребенка в случае падения

Максимальная скорость гироскутера ограничена - 10-12 километров в час. При не соблюдении скоростного режима может произойти падение.

Выбирайте подходящую площадку для катания, используйте защитную экипировку. Сохраняйте безопасную скорость, остановку осуществляйте плавно и аккуратно.

Необходимо сохранять безопасную дистанцию до окружающих людей, а также любых объектов и предметов во избежание столкновений и несчастных случаев.

Категорически запрещается:

использовать сигвеи, гироскутеры, моноколеса на высокоскоростных и прочих трассах, предназначенных для движения автомобилей или общественного транспорта;

использовать сигвеи, гироскутеры, моноколеса, находясь в состоянии опьянения или под воздействием любых препаратов, способных замедлить вашу реакцию;

при движении на сигвеях, гироскутерах, моноколесах пользоваться мобильным телефоном или другими гаджетами, а также слушать музыку в наушниках.

«Уважаемые родители! Приобретая такую "игрушку" для своего ребенка, в обязательном порядке познакомьте его с основными правилами безопасного поведения на дороге. Падения с сигвеев, гироскутеров, моноколес могут привести к тяжелым травмам и переломам. Берегите своих детей!» - призывают псковских родителей.