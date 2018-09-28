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Надо ли сейчас клеить знак «Шипы» на авто?

В прошлом году за отсутствие наклейки «Шипы» водителю грозили предупреждение или штраф 500 рублей. А как сейчас?

Напомним предысторию. Устанавливать опознавательный ​знак «Шипы» на те транспортные средства, где установлена шипованная резина, требовали «Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации» (этот документ является частью Правил дорожного движения).

На транспортных средствах должны быть установлены опознавательные знаки «Шипы» - в виде равностороннего треугольника белого цвета вершиной вверх с каймой красного цвета, в который вписана буква «Ш» черного цвета (сторона треугольника не менее 200 мм, ширина каймы - 1/10 стороны) - сзади механических транспортных средств, имеющих ошипованные шины

Однако весной МВД России предложило навсегда отменить наклейку «Шипы» - в министерстве посчитали этот знак больше не актуальным, так как «динамические характеристики движения транспортного средства в значительной мере определяются иными факторами».

В итоге представители МВД подготовили проект постановления правительства, который... пока не стал действующей поправкой.

Отсюда вывод: клеить наклейку «Шипы», если на автомобиле установлена шипованная резина, обязательно!

Соответственно, за отсутствие такой наклейки водителю по-прежнему грозит предупреждение или штраф 500 рублей. (При этом прошлой зимой инспекторы ГИБДД проводили специальные рейды, во время которых даже измеряли размеры таких наклеек линейкой.)

На всякий случай повторим ещё раз. С шипованной резиной наклейка «Ш» нужна. Никаких изменений, на которые ссылаются некоторые сайты, с 1 июля 2018 года не произошло.