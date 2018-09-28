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В России ужесточили процедуру восстановления водительских прав

Правительство утвердило изменения в правила возврата водительского удостоверения, согласно которым автовладелец должен будет доказать, что оплатил все штрафы. Текст постановления появился в пятницу, 12 октября, на портале правовой информации, пишет «Деловой Петербург».

В предыдущей версии документа для возврата водительского удостоверения достаточно было пройти проверку правил знания дорожного движения в ГИБДД. Теперь эту статью расширили: помимо экзамена, нужно иметь при себе паспорт и информацию об уплате всех административных штрафов за нарушения.

Еще один пункт касается водителей, у которых отобрали права за вождение в пьяном виде и отказ проходить тест на трезвость. Чтобы вернуть документы, им нужно будет предъявить медицинскую справку об отсутствии противопоказаний к вождению.

Эти требования были ранее прописаны в нормативных актах МВД и других органов власти и применялись в ГИБДД на практике, но теперь правительство свело их в один документ.