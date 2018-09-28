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ЦБ не поддержал использование б/у запчастей для ремонта авто в рамках ОСАГО

Банк России не поддерживает идею разрешить использовать при ремонте автомобилей в рамках ОСАГО бывших в употреблении запчастей. Даже если на это будут согласны сами автовладельцы. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин.

«Мы против того, чтобы была возможность использовать те запчасти, которые были в употреблении. Они должны быть новыми, хотя не обязательно оригинальными, сделанными, скажем, на заводе в Японии. Это могут быть запчасти, изготовленные по лицензии на заводах в России», - отметил Чистюхин. Использование запчастей, которые были в употреблении, увеличивает вероятность возникновения неисправности транспортных средств, считают в ЦБ.

«Что такое новая запчасть? Это уровень качества, это сертификация, это контроль на всех этапах производства. Что такое запчасть, которая уже где-то использовалась? Мы не знаем. Какой у нее процент износа? Как долго она использовалась, в каких условиях - информации нет. Если ставить такие запчасти на автомобиль, не факт, что потребитель получит качественную услугу. Вполне возможно, эта некачественная запчасть в дальнейшем приведет к аварии», - сказал Чистюхин. - Мотивация страховщиков понятна: они хотят снизить свои расходы. Но у нас есть ощущение, что у них есть намного больший потенциал снижать расходы по другим направлениям".

Российский союз автостраховщиков планировал до конца года направить в Банк России инициативы по модернизации системы возмещения убытков по ОСАГО в натуральной форме. Одно из предложений как раз касалось разрешения использовать при ремонте бывших в употреблении запчастей хорошего качества по договоренности с автовладельцем.