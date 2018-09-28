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Как зарегистрировать автомобиль через портал госуслуг?

Вы купили автомобиль или мотоцикл. Или, наоборот, продаете - портал госуслуг поможет с документами. Снять с учета, поставить на учет или изменить регистрационные данные - все это проще сделать через интернет.

Раньше автовладельцы заполняли заявление от руки в отделении ГИБДД, ждали в очереди. Это отнимало много времени. Теперь всё проще. Заполняете заявление на сайте госуслуг, приходите в ГИБДД, когда удобно вам. Дату и время выберите на сайте - оно будет забронировано для вас, ждать в очереди не придется. Портал госуслуг напомнит о времени записи по электронной почте или в смс.

Чтобы зарегистрировать автомобиль через портал госуслуг, нужен подтвержденный статус учетной записи на портале госуслуг.

Зарегистрировавшись на портале, вы не только сможете быстро и без очередей подавать заявления на получение услуг, оплачивать пошлину со скидкой 30 %, но и оперативно получать информацию о наложенных административных штрафах в области дорожного движения, оплачивая их в течение 20 суток с момента привлечения к административной ответственности штрафы со скидкой 50 %.

Уважаемые жители Псковской области, вы также можете оставить отзыв о качестве предоставления государственных услуг на портале ваш контроль. Ваши отзывы помогут оценить работу МВД по Псковской области при оказании государственных услуг.

Подготовлено УГИБДД УМВД России по Псковской области