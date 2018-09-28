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В Псковской области произошел рост смертности от ДТП

В Псковской области произошел рост смертности от ДТП. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом 17 октября в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил полковник полиции, заместитель начальника Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Юрий Шестаков.

По его словам, в январе-сентябре наблюдается снижение общего количества ДТП, но выросло число погибших и раненых. Всего в регионе за 9 месяцев зафиксировано 5242 ДТП, из них 764 с пострадавшими. Погибло 93 человека (в прошлом году - 86), пострадали - 1107.

Основные причины ДТП с пострадавшими и погибшими – нарушения со стороны водителей (707 аварий). Автомобилисты неправильно проезжают перекрестки, выбирают неверную дистанцию и скорость движения.

Кроме того, произошел рост на 28% ДТП с детьми до 16 лет. За 9 месяцев зафиксировано 104 таких ДТП, 3 ребенка погибло.

Больше всего ДТП происходило в воскресенье с 15.00 до 16.00, меньше всего - с 1.00 до 6.00 утра.

В целом, ситуацию на дорогах Псковской области Юрий Шестаков назвал контролируемой и удовлетворительной.