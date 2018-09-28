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Центра управления дорожным движением планируют создать в Пскове

Сегодня, 17 октября, глава города Иван Цецерский провёл рабочее совещание по вопросу создания в Пскове Центра управления дорожным движением. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ г. Пскова.

В мероприятии приняли участие старший государственный инспектор дорожного надзора ГИБДД УМВД РФ по Пскову Владимир Кириллов, инспектор по особым поручениям УМВД РФ по Псковской области Николай Макаров, государственный инспектор Андрей Масолов, председатель комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации Пскова Владимир Воробьев, и. о. начальника отдела по правовым вопросам и нормотворческой деятельности аппарата Псковской городской Думы Наталья Веремеенко.

Мнение руководства регионального ГИБДД о том, почему в Пскове необходимо создать подобный Центр озвучил Николай Макаров. Он же рассказал об опыте работы подобных структур в других городах страны, в частности Москве и Санкт-Петербурге. По его словам, такими Центрами проводятся исследования и анализ дорожного движения, разработка и осуществление парковочной политики, они занимаются развитием и обслуживанием автоматизированных систем управления дорожным движением в городах.

По словам руководителя муниципалитета, указанная тема является актуальной для Пскова, поскольку все понимают, что движение на городских автомагистралях с каждым годом становится всё более интенсивным.

Глава Пскова Иван Цецерский отметил необходимость для дальнейшей работы в данном направлении более подробно проработать правовую базу, чтобы четко определить юридические полномочия подобного Центра, а также проанализировать опыт решения транспортных проблем и создания аналогичных структур в других городах России.