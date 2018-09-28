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ФАС предложила не повышать акцизы из-за угрозы роста цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила правительству отказаться от повышения с 1 января 2019 года ставок акцизов на бензин и дизельное топливо, сообщил «РИА Новости» начальник управления регулирования ТЭКа ведомства Дмитрий Махонин.

«В целях снижения давления на розничные цены мы предложили оставить акцизы с 2019 года на том уровне, на котором они находятся сейчас. Мы уже предложили это правительству», - сказал Махонин, отметив, что пока не знает, когда этот вопрос будет обсуждаться.

Представитель ФАС отметил, что в крупнооптовом сегменте топливного рынка в сентябре-октябре 2019 года цены - из-за осенних ремонтов и снижения продаж на бирже - заметно выросли, тогда как розничные цены фактически не менялись с начала июня.

«Решений по акцизам нет», - сказал РБК представитель профильного вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус. Он добавил, что при этом правительство планирует обсуждение налогового маневра в нефтянке.

Позже в ФАС заявили, что предложения о пересмотре параметров акцизов ведомство давало до принятия правительством «цены отсечения применения демпфирующей надбавки к возвратному акцизу на нефть». «Соответственно, они уже не поддержаны правительством и неактуальны», - добавил представитель ведомства в разговоре с ТАСС. «В настоящее время ФАС России применяется комплекс мер по увеличению ликвидности биржевых торгов, по снижению влияния на формирование цены перепродавцов, по увеличению поставок нефтепродуктов на внутренний рынок за счет увеличения его производства, а также снижения экспорта», - говорится в сообщении на сайте ведомства.