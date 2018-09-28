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Псковскую область включили в список благополучных по убыточности ОСАГО регионов и пообещали снизить тарифы

Российский союз автостраховщиков (РСА) назвал 20 благополучных с точки зрения убыточности регионов по ОСАГО, где после изменения тарифов ОСАГО тарифы могут быть снижены, сообщает ТАСС. В список включена и Псковская область.

В 20-ку также вошли Рязанская, Орловская, Брянская, Новгородская, Калининградская, Сахалинская, Костромская, Курская, Кировская, Томская, Саратовская и Калужская области, Удмуртия, Чувашия, Забайкальский край, Ненецкий автономный округ, республики Карелия, Мордовия, а также Саха (Якутия).

«В перспективе в этих регионах тарифы на ОСАГО могут быть скорректированы в сторону понижения. Окончательное решение в отношении размера тарифов в них будут принимать страховщики, которые сейчас проводят анализ своих портфелей», - говорится в сообщении союза.

Регионы, где тариф может быть повышен, в РСА не назвали, но ранее было известно, что это в первую очередь «токсичные» для страховщиков регионы.

Сейчас в 16 регионах России страховщики не хотят добровольно продавать полисы, и жители этих регионов не могут сами выбрать себе страховщика - там действует система «единого агента», которая перераспределяет клиентов из этих регионов равномерно между всеми компаниями страны. Система работает в Краснодарском крае, Волгоградской, Ростовской, Мурманской, Челябинской, Ивановской, Архангельской, Нижегородской, Ульяновской, Кировской, Саратовской областях, Башкортостане, Татарстане, Мордовии, Северной Осетии и Ставропольском крае.

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По предварительным расчетам РСА, по итогам либерализации ОСАГО тарифы будут повышены примерно для 17% наиболее «аварийных» автовладельцев, а для 83% будут снижены.