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В Великих Луках в ходе рейда проверили автобусы и маршрутки

В Великих Луках прошел рейд ГИБДД по проверке маршруток и автобусов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, мероприятие было направлено на профилактику аварий с участием пассажирских транспортных средств.

Массовая отработка проходила на оживленных участках движения пассажирского транспорта.

На всех нарушителей составлены административные протоколы. В некоторых случаях сотрудники ГИБДД могут запретить эксплуатацию маршрутки (например, если неисправны тормоза). Тогда транспортное средство увезут на штрафстоянку.

Всего в Великих Луках за девять месяцев 2018 года на территории города произошло три ДТП с участием водителей общественного транспорта, еще 188 водителей автобусов и маршруток наказаны за нарушение ПДД.