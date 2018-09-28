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Псковским автомобилистам напоминают об изменении схемы движения на оживленном перекрестке

В Пскове изменилась организация движения на одном из оживленных перекрестков, напоминают псковичам в ГИБДД УМВД России по г. Пскову.

В областном центре в связи с изменениями организации дорожного движения на пересечении Рижского проспекта с улицы М.Горького по предложениям ГИБДД города Пскова в настоящее время при движении от площади Ленина в сторону улицы Петровской на светофорном объекте установлен дорожный знак 5.35д «Уступи всем и можно направо» «по ПНСТ 247-2017», разрешающий правый поворот, независимо от сигнала светофора, но при этом предоставляя преимущества движению транспорта и пешеходам.

«Уважаемые водители, будьте предельно внимательны при проезде данного перекрестка!» - призывает автомобилистов пресс-служба УМВД России по Псковской области.