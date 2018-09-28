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Изменения в закон об ОСАГО могут быть внесены в Госдуму уже в этом году

Законопроект Минфина, содержащий поправки в закон об ОСАГО в рамках второго этапа либерализации тарифов, может быть внесен в Госдуму до конца 2018 года. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев после заседания в Госдуме, где в первом чтении было одобрено два законопроекта по ОСАГО. Первый уравнивает электронные и бумажные полисы и снимает запрет на перестрахование в ОСАГО, второй уточняет порядок передачи страхового портфеля обанкротившейся или лишенной лицензии страховой компании другому страховщику, что в первую очередь также касается ОСАГО. Он предположил, что изменения могут быть внесены в виде поправок ко второму чтению к одному из этих законопроектов. Уже на этой неделе Минфин планирует достичь окончательных договоренностей с ЦБ РФ и совместно приступить к решению технических вопросов.

Законопроект уже получил поддержку заинтересованных ведомств и на прошлой неделе был направлен в правительство. Он предполагает установление персонализированного и справедливого тарифа для автовладельцев. Для этого он предусматривает расширение тарифного коридора на 30% как вверх, так и вниз с 1 сентября 2019 года и на 40% вверх и вниз через год, с 1 сентября 2020 года. Одновременно с расширением тарифного коридора предусмотрена поэтапная отмена коэффициентов мощности двигателя, а также территориального коэффициента. Взамен страховые компании смогут использовать новые коэффициенты, позволяющие учитывать степень «аварийности» каждого конкретного водителя.

Напомним, в ближайшее время тарифный коридор также должен быть расширен в рамках полномочий Банка России на 20% в обе стороны наряду с реформой двух коэффициентов – коэффициента «бонус-малус» (КБМ) и возраста и стажа (КВС). В результате у каждого автовладельца будет один-единственный КБМ (сейчас их может быть несколько из-за того, что один и тот же водитель может быть вписан в несколько разных полисов ОСАГО). Кроме того, будет существенно расширена градация по возрасту и стажу автомобилистов, что также позволит лучше учитывать их потенциальную «аварийность».

«Важно, что и в законопроекте Минфина, и в предложениях Центобанка говорится о расширении тарифного коридора в обе стороны. Скептики почему-то слышат этот тезис однобоко и делают вывод о том, что тариф неизбежно поднимется вверх. Но это не так. Цена поднимется только для определенной категории автомобилистов, которых по нашим наблюдениям не больше 20% - для злостных нарушителей и аварийных водителей, для остальных же 80% она напротив упадет. Этот процесс будет контролироваться сверху. Банк России с самого начала выражал такую готовность. А поправки Минфина устанавливают за ним обязательство следить за убыточностью компаний по ОСАГО. Если кто-то будет уличен в установлении экономически не обоснованных тарифов, ему грозит предписание и другие последствия в случае его неисполнения. Поэтому не стоит опасаться, несправедливую стоимость полисов установить будет просто невозможно», - подчеркнул президент Российского союза страховщиков Игорь Юргенс.