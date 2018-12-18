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ГИБДД подготовит предложения об ужесточении наказания за превышение скорости к 1 марта

Говорить об ужесточении наказания за превышение скорости можно будет только после подготовки стандартов движения по автотрассам, заявил глава ГИБДД РФ Михаил Черников.

«Снижать ли порог, усиливать ответственность (...) Пока не будет четко нормативно прописаны стандарты движения по дорогам и выбран скоростной режим, нельзя принимать какие-то решения, или они должны быть очень сильно и серьезно взвешены», - сказал М.Черников в понедельник в интервью радиостанции «Милицейская волна».

По его словам, ГИБДД подготовит предложения по ужесточению ответственности за превышение скорости к 1 марта. «Мы их соответствующим образом будем формировать с учетом социологического опроса, будем срезы делать на разных площадках», - сказал М.Черников.

Он отметил, что тяжесть последствий от автоаварий напрямую зависит от выбранного скоростного режима.

«Скорости, если 60 и 100 км/час возьмем, то это фактически двукратное превышение, а штраф 250 (рублей при погашении в течение 20 дней через портал госуслуг - ред.), а тяжесть последствий довольно высока. Вот здесь нужно все переосмыслить», - добавил глава ГИБДД.