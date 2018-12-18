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Великолучане выбрали автокресла для своих детей

В Великих Луках прошла акция «Выбери автокресло для своего ребенка!». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, дорожные полицейские совместно с представителями управления образования Великих Лук и учащимся средней школы № 6 провели акцию на проспекте Гагарина. Среди ее активных участников были и Дед Мороз со Снегурочкой.

Организаторы вручали водителям тематические листовки, поздравляли с наступающим Новым годом и призывали соблюдать Правила дорожного движения. А детвору угостили шоколадом. Эта встреча не осталась без внимания и местных тележурналистов.

Акция организована в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Автокресло - детям!» в целях привлечения внимания широкой общественности к проблемам безопасности дорожного движения, предупреждения смертности и травмирования в результате ДТП, повышения культуры поведения различных участников дорожного движения.