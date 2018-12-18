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ГИБДД введет новые автомобильные номера летом 2019 года

Дату вступления в силу новых автомобильных номеров перенесли на август. На такой шаг Росстандарт пошел после обращения ГИБДД, отмечает издание «Коммерсантъ». Ведомство попросило перенести введение нового формата государственных номерных знаков из-за сложности закупок и большого запаса табличек актуального формата. Это, по мнению главы ГИБДД России, позволит избежать необоснованной траты бюджета.

Уже 4 августа байкеры смогут заказать более удобные, компактные номера на свои мотоциклы, а владельцы праворульных японских авто - новые двухстрочные госзнаки, влезающие на задние площадки без кастомизации.

Напомним, что новый ГОСТ Р 50577–2018 был утвержден еще в сентябре текущего года. Он устанавливает новые размеры и формат государственных регистрационных знаков. Так, для мотоциклистов создаются номера меньшего размера: действующий стандарт - 190x145 мм против действующих 245x185 мм. Вводится новый вид задних двухстрочных номеров для праворульных японских, а также американских и некоторых советских автомобилей. Стандарт также вводит новые знаки для мопедов и красные номера для мотоциклов дипмиссий.