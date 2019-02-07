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В ГИБДД назвали сроки введения электронных удостоверений в России

Начальник ГИБДД России Михаил Черников заявил, что ведомство рассчитывает на введение в России электронных водительских удостоверений с 2020 года, передает «Газета.ру» со ссылкой на РИА «Новости».

Он подчеркнул, что с технической точки зрения система готова. Черников отметил, что электронные документы помогут бороться с поддельными удостоверениями и предотвратить использование одних прав несколькими водителями с похожей внешностью.

«У нас практически уже есть оцифрованная база. Мы ее ведем с 2011 года. Мы хотим, чтобы это было нормативно закреплено уже в следующем году», - сказал Черников.

Глава ГИБДД добавил, что после введения электронных прав требование к водителям иметь при себе водительское удостоверение и свидетельство о регистрации машины станет неактуальным, потому что у сотрудников ведомства вся необходимая информация будет содержаться в электронной базе.