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АвтоМир / Официально

В ГИБДД рассказали, когда заработает система контроля за водителями такси

25.02.2019 13:47|ПсковКомментариев: 3

ГИБДД разрабатывает систему учета и контроля за водителями такси и техническим состоянием их машин, она заработает в 2019 году, заявил в интервью «РИА Новости» глава ГИБДД России Михаил Черников.

«Речь идет о создании системы, позволяющей произвести выгрузку из базы данных по перечню водителей. Не по каждому в отдельности – это можно сделать уже сейчас, - а по списку. К примеру, выходят на работу 1000 человек. По водительскому удостоверению мы можем «пробить» каждого, но это очень долго. А если будет пакетная выгрузка водительского состава, с которым работает агрегатор такси, то все будет быстро – нажал кнопку, посмотрел реестр, увидел, лишен или не лишен человек права управления. Опять же, за системные нарушения можно будет приостанавливать разрешение», - рассказал он.

По его словам, новая система позволит также отследить техническое состояние автомобиля. «Когда мы зайдем в систему, мы будем видеть реальное техническое состояние автомобиля. Главное для нас – предотвратить незаконные перевозки. Поэтому мы заинтересованы совместными усилиями с органами исполнительной власти и с надзорными органами разработать такую систему. И мы ее сделаем, она заработает в этом году», - добавил Черников.

Источник: Псковская Лента Новостей
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