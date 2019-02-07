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МВД подготовило законопроект о едином госреестре автомобилей

МВД предлагает создать единый госреестр автомобилей, доступ к информации которого будет иметь любой гражданин РФ и правоохранительные органы, говорится в законопроекте, размещенном на Едином портале нормативных правовых актов.

Согласно документу, планируется начать создавать реестр на основе данных о ранее зарегистрированных транспортных средствах, передает «Интерфакс». Вносимая информация будет включать в себя не только подробные технические данные о машине, вплоть до расположения руля и экологического класса, но и полную информацию о личности владельца или компании. В том числе будут указаны ИНН, адрес регистрации и другие данные собственника.

Отмечается, что каждому внесенному в реестр автомобилю будет присваиваться уникальный государственный идентификационный номер.

«Сведения, содержащиеся в государственном реестре, подлежат постоянному хранению, их уничтожение и изъятие не допускаются. В случае изменения сведений, содержащихся в государственном реестре, ранее внесенные сведения сохраняются», - говорится в документе.

Доступ к данным будет осуществляться посредством интернет-запроса, а срок ответа ограничен тремя днями для электронного письма и 10 днями для почтового отправления.

«Сведения, содержащие в государственном реестре транспортных средств, за исключением тех, доступ к которым ограничен федеральным законом, предоставляются в виде выписки, содержащей общедоступные сведения по запросам любых лиц», - отмечается в законопроекте.

«Информация предоставляется через интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг официальный сайт оператора государственного реестра, а также посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем или иных технических средств связи», - говорится в документе.

Кроме того, предусмотрено, что суды и правоохранительные органы будут получать полную информацию по своим запросам так же, как и запросившие информацию о своей машине владельцы, отмечается законопроекте.

«Целью создания государственного реестра является обеспечение государственного учета транспортных средств, межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнении государственных функций в электронном виде, а также установление порядка получения данных заинтересованными лицами», - отмечается в тексте.

Запланированный срок вступления закона в силу - 4 августа 2019 года.