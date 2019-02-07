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ГАИ вновь будет заниматься техосмотрами

Начальник ГИБДД России Михаил Черников заявил, что сотрудников ведомства скоро вновь привлекут к техосмотрам транспорта, передает «Лента.ру» со ссылкой на РИА Новости.

В частности, полицейские будут участвовать в обследовании автобусов.

Причиной для такого решения стало то, что при расследовании дел об авариях с участием автобусов часто выявляются серьезные технические неисправности. «Подчас непонятно, из каких конструктивов собраны», - отметил Черников.

Участие в техосмотре сотрудников ГИБДД, по его словам, снизит риск ДТП.

Когда именно будут внесены соответствующие изменения в нормативные документы, а также как и где будут проводиться техосмотры, пока не уточняется.

Полномочия по проведению техосмотров были переданы от ГИБДД к аккредитованным страховщиками компаниям после принятия соответствующего закона в июле 2011 года.