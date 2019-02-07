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Сотрудники себежской Госавтоинспекции поздравили горожан и гостей города с Масленицей

Участниками акции «Безопасная Масленица» в Себеже стали практически все категории участников дорожного движения, которые пришли на «Проводы зимы».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД УМВД России по Псковской области, в первую очередь продолжение весеннего праздника ощутили представительницы прекрасного пола, которым представители Госавтоинспекции дарили цветы.

Дорожные полицейские совместно с сотрудниками и волонтерами «Районного культурного центра города Себежа» подготовили для гостей праздника увлекательное мероприятие, перевоплотившись в сказочных героев.

Особое внимание в рамках праздничных гуляний было уделено юным участникам дорожного движения, именно для них сотрудники ГИБДД подготовили ряд состязаний, одним из которых стала викторина по Правилам дорожного движения, ведь народный праздник всегда сопровождается веселыми играми и забавами.

Дети вспомнили важные и необходимые дорожные правила, а также получили в качестве знака внимания от сотрудников Госавтоинспекции памятные подарки – конфеты с изображением знаков дорожного движения и блины, которые накануне специально приготовила инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Ольга Королева.