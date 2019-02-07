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Генпрокуратура РФ добивается закрытия сайтов, распространяющих поддельные полисы ОСАГО

Интернет-сайты, которые реализуют нелегальные полисы ОСАГО, блокируются по требованию Генпрокуратуры России, заявил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

«Прокуроры обращаются в суд для блокировки интернет-ресурсов, предлагающих соответствующие услуги и распространяющих поддельные документы ОСАГО», - сказал А.Куренной на видео-канале «Эфир».

В частности, по его словам, в сети нелегально продаются диагностические карты и поддельные бланки полисов ОСАГО. «Такие ресурсы блокируются Роскомнадзором по решению суда», - отметил представитель ведомства, пишет «Интерфакс».

А.Куренной подчеркнул, что эффективность борьбы с черным рынком автострахования выражается в большом количестве уже заблокированных сайтов.

Претензии у прокуратуры есть и к официальным дистрибьютерам. «Что касается претензий с нашей стороны к страховщикам, то они тоже имеются. Самые массовые нарушения - это необоснованный отказ от выплат, это затягивание сроков перечисления денег гражданам. Часто навязываются незаконно дополнительные услуги, включаются незаконные условия в договор страхования», - сказал А.Куренной.

Он отметил, что «лидеры в подобных нарушениях - это Татарстан, Приморский край, Воронежская, Липецкая, Пензенская области и ряд других».

По его словам, в этой сфере прокурорами было зафиксировано более 1600 нарушений закона по всей стране, соответственно было 1600 актов прокурорского реагирования, в суды было направлено 82 иска. К ответственности привлекались 129 должностных лиц, в основном - представители страховых компаний, было возбуждено 11 уголовных дел, в основном по статье «мошенничество» (ст. 159 УК).