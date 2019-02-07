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Псковичам напоминают режим работы МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области

УМВД по Псковской области напоминает режим работы МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области:

вторник, среда - с 08.00 до 12.30 - предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и прицепов к ним, выдаче (замене) водительских удостоверений осуществляется в порядке очереди;

с 12.30 до 13.30 - обеденное время;

с 13.30 до 17.15 - предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и прицепов к ним предоставляется только по предварительной записи на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ);

четверг, пятница - с 08.00 до 12.30 и с 13.30 до 17.15 - предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и прицепов к ним предоставляется только по предварительной записи на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ);

четверг - выдача (замена) водительских удостоверений предоставляется только по предварительной записи на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ);

суббота- с 08.00 до 15.00 (без обеденного перерыва) - предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и прицепов к ним, выдаче (замене) водительских удостоверений осуществляется в порядке очереди;

Замена водительского удостоверения в порядке очереди осуществляется во все дни, кроме четверга. В данный день услуга предоставляется только по предварительной записи на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ).