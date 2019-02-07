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ГИБДД напоминает о временном ограничении движения транспорта в Псковской области

Управление ГИБДД УМВД России по Псковской области информирует граждан, что в период с 25 марта по 23 апреля на дорогах регионального значения в Псковской области вводится временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без, следующих с превышением временных предельно допустимых значений нагрузок на оси.

Связано это со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог из-за их переувлажнения в весенний период.

Приказ «О введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения в весенний период 2019 года», а также приложение к приказу комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области от 11.03.2019 г. № 58, в котором указаны участки и наименование автомобильных дорог общего пользования регионального значения, размещены в сетевом издании информационно-телекоммуникационной сети Интернет «Нормативные правовые акты Псковской области» (pravo.pskov.ru) и на официальном сайте комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области (transport.pskov.ru).