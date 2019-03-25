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В прокуратуре выяснили, почему светофор у «Магеллана» не работал две недели

26.03.2019 11:31|ПсковКомментариев: 0

У дома 54 на Рижском проспекте в Пскове две недели не работал светофор на пешеходном переходе. Причиной длительного устранения возникших неисправностей послужило отсутствие у администрации города Пскова надлежащим образом оформленных документов по его подключению к электрической сети. Об этом сообщили в прокуратуре в ответ на запрос депутата Госдумы Александра Васильева, который он отправил в ведомство в феврале.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в организации «Убитые дороги», прокурорская проверка установила, что отключение светофора произошло 12 февраля - подрядная организация, проводившая ремонт инженерных сетей помещения ООО «Тандер», произвела отключение светофора от питающей сети, в дальнейшем демонтировав точку подключения

По ГОСТу сбой в работе светофорного объекта подлежит устранению в течение 1 суток. Однако в нарушение указанных требований закона работа светофора восстановлена только 27 февраля, то есть спустя 2 недели.

В целях устранения нарушений и недопущения их повторного совершения прокуратурой города в администрацию города Пскова внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Источник: Псковская Лента Новостей
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