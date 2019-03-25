АвтоМир / Официально

Основными причинами аварий в Псковской области остаются превышение скорости и игнорирование дорожных знаков

В 2018 году на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения в Псковской области произошло 217 ДТП, в которых 55 человек погибло, 411 человек получили ранения. В 11 ДТП отмечены недостатки транспортно-эксплуатационного состояния автодорог. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 26 марта, сообщил на заседании администрации региона заместитель начальника Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Юрий Шестаков.

По его словам, относительно 2017 года, к сожалению, отмечается рост по числу раненых - на 10,19%, числу погибших - на 1,85 %,

Однако, одновременно отмечается снижение общего числа ДТП на 14,9%, тяжести последствий на 6,67% (число погибших на 100 пострадавших).

В целом, в 2018 году отмечено снижение количества ДТП по отношению к 2017 году.

Как показывает анализ ДТП, основными причинами возникновения аварий являются нарушение скоростного режима, игнорирование требований предупреждающих и запрещающих знаков, в особенности на участках ремонтных работ.