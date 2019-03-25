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В Великих Луках проходит городской этап конкурса «Безопасное колесо»

В Великих Луках проходит городской этап всероссийского конкурса «Безопасное колесо». Местом соревнований в этом году стала школа № 13. Конкурс проходит в два этапа, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

У ребят проверяют знания правил дорожного движения и навыки оказания первой помощи. Также участники соревнуются в фигурном вождении велосипеда и творческом конкурсе агитационных материалов. Команда-победитель городского этапа будет представлять Великие Луки на региональных соревнованиях в Пскове.

«Безопасное колесо» проводится в Великих Луках уже не первый год. Организаторы городского этапа - ГИБДД Великих Лук, управление образования администрации города и Центр технического творчества.

Среди целей мероприятия – предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, привлечение детей и подростков к участию в пропаганде правил дорожного движения среди сверстников и закрепление у обучающихся знаний ПДД. А также пропаганда здорового образа жизни, привлечение к физической культуре и велоспорту