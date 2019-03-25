АвтоМир / Официально

Свыше 192 млн рублей штрафов выписано в Псковской области в 2018 году на основе данных системы автофиксации нарушений ПДД

Центром автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД УМВД возбуждено в Псковской области свыше 331 тысяч дел об административных правонарушениях в области дорожного движения. Сумма наложенных штрафов составила свыше 192 млн руб. Осуществлены взыскания по 274 543 постановлениям на сумму более 96,3 млн руб. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на 31-й сессии Псковского областного Собрания депутатов сообщил начальник УМВД России по Псковской области Юрий Инстранкин в рамках доклада о деятельности Управления министерства внутренних дел Российской Федерации по Псковской области за 2018 год.

По данным региональных органов внутренних дел, в рамках осуществления контрольных функций по надзору за дорожным движением выявлено 27 213 административных правонарушений.

В отчетном периоде должностными и юридическими лицами, осуществляющими деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных средств, совершено 604 административных правонарушения, из них 57 - юридическими лицами, 547 - должностными лицами.

Благодаря принятым мерам, на дорогах области отмечено сокращение основных показателей аварийности: количества дорожно-транспортных происшествий - на 7,0%, погибших в них людей - на 3,2%, раненых - на 2,1%. Тяжесть последствий снизилась с 8,0 до 7,9.