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ГИБДД с 7 апреля будет согласовывать программы обучения в автошколах

Госавтоинспекция МВД РФ в ближайшее время начнет согласовывать программы обучения в автошколах, сообщили «Интерфаксу» в четверг в пресс-службе ГИБДД РФ.

«7 апреля вступают в силу приказы МВД России, наделяющие Госавтоинспекцию полномочиями по согласованию основных программ обучения водителей в автошколах и выдачи заключений о соответствии установленным требованиям учебно-материальной базы организаций», - сказали в пресс-службе.

В сообщении отмечается, что выдача заключений будет осуществляться после проведения подразделением Госавтоинспекции обследования учебно-материальной базы автошкол.

При этом срок действия документа о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям составляет пять лет с момента выдачи заключения.

«Таким образом, после вступления в силу приказа МВД России массовой замены ранее выданных заключений не потребуется», - пояснили в ГИБДД.

Согласно сообщению, автошколы, имеющие действующие заключения, должны обратиться в подразделения Госавтоинспекции для проведения обследования и получения нового заключения в случаях, когда истек срок предыдущего документа или автошкола намерена получить лицензию.