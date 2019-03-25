АвтоМир / Официально

Депутаты регионального парламента отклонили закон о послаблениях для проштрафившихся водителей

Депутаты Псковского областного Собрания отклонили законодательную инициативу Псковской городской Думы о смягчении условий задержаний и перемещения автотранспортных средств на штрафстоянки. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий законопроект рассматривался сегодня, 28 марта, на 31-й сессии регионального парламента.

О проекте закона «О внесении изменений в закон Псковской области «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения и возврата, оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств» рассказал д его автор - депутат Псковской гордумы от фракции «Справедливая Россия» Олег Брячак.

Он сообщил, что законопроектом, в частности, предлагается, чтобы автомобили не эвакуировались, если автовладелец успел подойти к эвакуатору, причем даже если машина уже на эвакуаторе. Если же он пришел забрать машину со штрафстоянки, то может ее забрать до уплаты штрафа и услуг за транспортировку.

Также в проекте закона предлагается, чтобы дежурные полицейские звонили владельцам задержанных авто и сообщали им, что их машины находятся на специализированной стоянке.

Смотрите также Псковская гордума одобрила предложенные Олегом Брячаком изменения в порядок перемещения задержанных машин на штрафстоянку

Ранее инициативу Олега Брячака поддержали депутаты Псковской гордумы. Большинством голосов депутаты проголосовали «за». Однако депутаты регионального парламента отклонили законопроект, а ранее, на заседаниях парламентских комитетов подвергли его жесткой критике.

В частности, депутаты предположили, что подобные послабления еще больше ухудшат обстановку со стоянкой автотранспорта в областном центре. Кроме того, правовой комитет Псковского областного Собрания дал проекту закона отрицательное заключение, подчеркнув, что в случае принятие он вступит в конфликт с федеральным законодательством.