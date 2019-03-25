АвтоМир / Официально

Госдума отменила транспортный налог с угнанных авто

За прошлый год в России было зарегистрировано около 20 тысяч краж автомобилей и 22 тысяч попыток угона, когда злоумышленники вскрыли машину, чтобы «покататься», без цели перепродажи. Об этом пишет «Life.ru».

Депутаты Госдумы в окончательном чтении приняли закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога. Правда, чтобы избежать неприятностей с налоговиками, жертве угонщиков придется предоставить соответствующую справку из правоохранительных органов.

Платить налог не придется за автомобили, которые находятся в розыске, а также «транспортные средства, розыск которых прекращен, с месяца начала розыска до месяца его возврата лицу, на которое оно зарегистрировано», говорится в принятом документе.