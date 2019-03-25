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ГИБДД ужесточила требования к автошколам

Все автошколы в России с 7 апреля обязаны выполнять новые распоряжения ГИБДД. Они должны будут согласовывать с Госавтоинспекция основные программы обучения, пишет «Росбалт».

Согласно приказу МВД, специалисты ГИБДД будут проверять соответствие требованиям учебно-материальной базы школ. На этом основании учебным организациям выдадут заключения сроком действия пять лет.

Ранее сообщалось, что ГИБДД установит новые правила в теоретическом экзамене на права. Теперь желающие получить категорию А смогут отвечать на вопросы, связанные только с управлением двухколесной машиной.