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В Дновском районе дорожные полицейские провели День здоровья

В городе Дно при содействии Госавтоинспекции Дедовичского района прошел велопробег «Здоровый велоспорт», в котором приняли участие дети и взрослые. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, велопробег призван популяризировать здоровый образ жизни среди молодежи и направлен на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с двухколесным транспортом, сохранение жизни и здоровья детей, привлечение внимания общественности к данной проблеме. Заезд велотранспорта был приурочен к Всемирному Дню здоровья, его ежегодно отмечают 7 апреля.

Перед стартом велолюбителей от районного культурного центра автоинспектор провел инструктаж и напомнил участникам о правилах поведения на дороге, а также о необходимости использования пассивных средств защиты, таких как шлем, наколенники и налокотники, а также обязательном применении световозвращащих жилетов. Далее колонна двухколесного транспорта проследовала по центральным улицам города. Все велосипедисты смогли продемонстрировать свои навыки вождения с соблюдением требований ПДД РФ. Своим примером участники мероприятия показали и напомнили горожанам, что велосипедисты являются полноценными участниками дорожного движения и заслуживают внимания и уважения на дороге.

На финише всех участников велопробега ждали приятные сюрпризы и подарки, которые подготовили организаторы пробега. Сотрудники ГИБДД поздравили всех гонщиков и вручили памятки по безопасности дорожного движения, световозвращатели и сладкие подарки.