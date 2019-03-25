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На территории Псковской области стартовала всероссийская кампания «Без Вас не получится!»

В целях снижения количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров на территории Российской Федерации проводится информационно-пропагандистская кампания по безопасности дорожного движения «Без Вас не

получится!», сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении организационно-аналитической работы, пропаганды БДД и подготовки оперативной информации УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Данная кампания проходит на территории Российской Федерации с 1 апреля по 15 июня. В рамках кампании будет усилена работа в области профилактики детского дорожно-транспортного травматизма через информационную работу со взрослыми по донесению важности соблюдения правил дорожного движения и правил перевозки детей с упором на следующие ключевые элементы обеспечения безопасности детей-пассажиров:

использование ДУУ при перевозках детей;

использование ремней безопасности всеми пассажирами вне зависимости от места их расположения;

внимание к качеству ДУУ, включая соответствие стандартам и сертификации (ТР ТС 018/2011);

соблюдение скоростного режима водителями, отказ от выполнения опасных маневров на дороге, в том числе обгона.

В 2018 году 42% опрошенных совершили обгон, даже если в салоне находились дети. 47% россиян признались, что могут превысить скорость на 5-10 км/ч и разговаривать по телефону в салоне автомобиля, держа аппарат рукой, когда рядом дети.

Госавтоинспекция МВД России совместно с экспертным центром «Движение без опасности» в рамках кампании «Без вас не получится!» разработали серию телевизионных видеороликов и обучающий фильм, поднимающий вопросы

нравственности и ответственности взрослого перед ребенком.