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Приравнять пьяное ДТП к убийству предлагают в России

В Госдуму в среду внесен законопроект, приравнивающий пьяное ДТП со смертельным исходом к умышленному убийству. Как сообщает «Интерфакс», в проекте закона предлагается ужесточить статью 264 УК РФ: в случае, если ДТП, совершенное в пьяном виде, повлекло за собой причинение тяжкого вреда здоровью жертвы, виновнику аварии будет грозить до семи лет колонии (сейчас - до четырех лет), если же человек погиб - водителя могут отправить в колонию на 12 лет (сейчас максимум - семь), а в случае гибели двух человек и более - на 15 лет (сейчас максимум - девять лет).

Кроме того, законопроект предлагает ужесточить наказание за аналогичные преступления на железнодорожном, воздушном, морском, водном транспорте и в метрополитене, внеся изменения в статью 263 УК РФ.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, согласно статистике, по вине пьяных водителей в ДТП ежегодно гибнет больше четырех тысяч человек, свыше 20 тысяч становятся инвалидами. «Представьте себе - за пять лет под колесами пьяного водителя исчезает город», - прокомментировал он.